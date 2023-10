Le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Gambie et le Cameroun ont été placés dans le groupe C du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 qui s’est tenu ce jeudi à Abidjan. De sacrés adversaires pour les hommes d’Aliou Cissé même si El hadji Diouf estime en revanche que ce sont les autres équipes qui doivent craindre les Lions, champions d’Afrique.

‘« Une des raisons pour lesquelles je suis très heureux, c’est que nos joueurs sont habitués aux matchs chauds et aux derbies. Aujourd’hui, le Sénégal doit montrer qu’il est champion en titre. Le Sénégal doit montrer qu’il est le favori. Nous sommes plus jeunes. Nous devons devenir plus forts et montrer que nous sommes les leaders de l’Afrique. Les temps ont changé. Le Sénégal s’est développé à tous les niveaux. Il n’est pas nécessaire de le cacher. Je suis sûr que ce sont les autres équipes qui doivent craindre le Sénégal », a déclaré El Hadji Ousseynou Diouf.

wiwsport.com