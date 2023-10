Le Sénégal qui devrait jouer un match dans 4 jours face au Cameroun partage la même poule que ce dernier. Dans le groupe C, Lions de la Teranga et Lions Indomptables devront se faire face lors de la phase des groupes de la CAN 2023. Au micro des confrères présents à Abidjan, le président de la FSF s’est prononcé.

Une réunion serait en cours ce jeudi soir à Abidjan pour savoir quel serait le sort de ce match amical, le seul, que disputera le Sénégal durant cette fenêtre FIFA d’octobre. Le président Augustin Senghor s’est prononcé sur le sujet à la fin de la cérémonie du tirage au sort.

« Y’avait une probabilité qu’on soit dans le même groupe, on savait que c’était possible. Il fallait programmer des matchs. Et d’ailleurs, la Mauritanie et le Burkina Faso sont dans le même cas. Là, je sors juste du tirage. Je vais parler avec l’agence organisatrice du match ainsi que le président Samuel Eto’o, mon petit frère. Pour qu’on puisse voir quels aménagements faire. Mais, c’est vrai même au-delà d’une règlementation éventuelle, c’est déjà assez compliqué de jouer deux mois avant et de se retrouver dans la même poule ». Une réglementation de la CAF serait à l’origine de ce probable « futur faux bond » aux supporters.

Changer d’adversaire avec la Mauritanie

Il y a quelques jours, la FSF a annoncé sa décision de ne plus jouer la rencontre face au Mali. Ainsi, il ne restait que ce match de préparation pour la fenêtre FIFA en octobre. L’équipe nationale du Sénégal se trouve actuellement à Lens ou le regroupement a démarré. « Ce n’est pas évident. Tout a l’heure avec Ahmed Yahya, on disait est ce qu’on ne peut pas switcher parce qu’eux ne pourront plus fort probablement jouer contre le Burkina. Il y’avait des délais à respecter. On aurait pu retenir le match du Mali et se retrouver avec le Mali. C’est comme ça. Dans l’organisation de la compétition, il faudra prendre en compte cette donne-là pour le futur. C’était une date FIFA, les joueurs se sont retrouvés, on va voir quels sont les solutions à palier en l’absence d’adversaire. A défaut on aura eu un bon rassemblement et on s’en tiendra à cela ».

On en saura plus dans les heures à venir sur la tenue ou non de ce match prévu le 16 octobre prochain à 19h Gmt.

wiwsport.com