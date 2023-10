Confiant pour une seconde étoile du Sénégal en Côté d’Ivoire, l’ancien international sénégalais a réagi au micro de Canal+ sur le tirage au sort de la CAN 2023.

Khalilou Fadiga sur le tirage au sort de la CAN 2023 :

« Gambie, Guinée, Cameroun… On connaît nos voisins guinéens et gambiens. On a toujours dit que le Sénégal est un grand pays. Je pense qu’on va encore le démontrer sur le terrain. Au niveau du football, on a toutes les qualités requises à l’heure actuelle.

On a gagné la plupart des trophées avec presque toutes nos équipes nationales. C’est un challenge qui se présente encore devant, mais on est largement capable de rééditer ce que nous avons édité il y a quelques temps de cela. Le Sénégalais n’aime pas avoir d’enfant unique. On fera tout pour avoir un deuxième bébé. »

wiwsport.com