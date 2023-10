Champion d’Afrique en titre, le Sénégal a été placé dans le groupe C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie, pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Le tirage au sort a été effectué ce jeudi à Abidjan.

Fin du suspense. Le tirage au sort de la phase de groupes de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) a été effectué ce jeudi soir à Abidjan, à trois mois de l’ouverture de la compétition en Côte d’Ivoire. Devenus champions d’Afrique pour la première fois de leur histoire il y a un peu moins de deux ans, les Lions ont été placés dans le groupe C. Ils affronteront le Cameroun, la Guinée et la Gambie.

Eliminé en quart de finale en 2017 par la même équipe, le Sénégal retrouve les Camerounais qu’il va affronter dès lundi prochain en match amical. Déjà dans le même groupe que les Lions lors de la dernière édition, la Guinée a souvent posé des problèmes à la bande à Aliou Cissé, alors que les retrouvailles avec la Gambie s’annoncent bien éclectiques puisqu’il s’agira là de l’un des plus chauds derbys de cette CAN 2023.

Les Lions favoris naturels

L’Equipe Nationale du Sénégal, qui a déjà entamé la préparation de la défense de son titre avec notamment ce match amical face au Cameroun, disputera sa cinquième phase finale de Coupe d’Afrique des Nations. Souvent autrice d’un parcours quasi sans-faute en qualification, la formation d’Aliou Cissé n’a plus manqué ce rendez-vous continental depuis la fameuse élimination face à la Côte d’Ivoire en 2013.

En Côte d’Ivoire, où ce sera une première présence pour le Sénégal – qui avait raté l’édition 1984 -, Sadio Mané et sa bande feront naturellement partie des candidats à la victoire finale, au même titre que le pays hôte, le Maroc, demi-finaliste du Mondial au Qatar, ou encore le Nigeria. Respectivement éliminée dès le premier tour et battue en finale en 2022, l’Algérie et l’Egypte viendront avec des arguments revanchards.

Éliminés en huitièmes de finale du Mondial qatari, battus par l’Algérie en septembre dernier mais vainqueurs du Brésil trois mois plutôt, les Lions ont encore quelques rendez-vous pour s’armer pleinement avant de s’envoler pour la Côte d’Ivoire. Ils doivent déjà retrouver la gagne face au Cameroun, avant d’entamer les qualifications à la prochaine Coupe du Monde, où le Soudan du Sud et le Togo les attendent en novembre prochain.

