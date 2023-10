Assane Diao fait forte impression avec le Real Betis depuis quelques semaines. Au point d’attirer l’attention des supporters de l’Equipe Nationale du Sénégal… et celle d’Aliou Cissé ? Pas forcément.

Né au Sénégal mais ayant grandi en Espagne et formé au Real Betis, Assane Diao a été convoqué pour la première avec les U21 de La Roja pour la prochaine trêve internationale. La récompense d’un début canon dans le footballeur professionnel pour l’attaquant de 18 ans, auteur de trois buts sur ses quatre premières apparitions sous le maillot des Verdiblancos.

🔴 OFICIAL | Estos son los 𝟮𝟯 elegidos por 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗗𝗲𝗻𝗶𝗮 para los dos próximos compromisos de la @SEFutbol sub-21. 🆚🇺🇿

🗓 13/10, 15:30 (hora peninsular española)

🏟 Bunyodkor (Taskent) 🆚🇰🇿

🗓 17/10, 15:30 (hora peninsular española)

🏟 Astana Arena, (Astaná) 🔗… pic.twitter.com/ImWP50sxyW — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2023

« Il y a d’autres joueurs qui passent devant lui »

Quasiment au même moment que Santi Denia, le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal a lui publié la liste des joueurs emmenés à affronter le Cameroun en amical, le 16 octobre prochain, à Lens. Un groupe dans lequel ne figure donc pas le natif de Ndongane. En conférence de presse, Aliou Cissé n’a pu éviter à une question sur le joueur du Real Betis Balompié.

« C’est un ‘Sénégalais-espagnol’ (rires). Mais est-ce qu’il n’est pas plus Espagnol que Sénégalais ? Et vous avez bien dit qu’il joue au Barça (Assane Diao joue précisément dans le club du Real Betis, NDLR). Vous pensez que les Espagnols vont former un joueur pour nous le vendre ou nous le laisser ? Non », a étonnement répondu le sélectionneur des Lions.

Et d’ajouter : « Après, il est jeune. Je pense qu’il faut lui laisser le temps d’évoluer, de grandir. Il s’agit de l’Equipe Nationale A du Sénégal, et vous parlez d’un gamin de 17 ans (18 ans exactement, NDLR). On a nos U17 et U20. Avant lui (Assane Diao), malgré toutes les qualités qu’il a, je le vois, il y a d’autres joueurs qui passent avant lui. » En attendant, Assane fait sa classe en Espagne et avec l’Espagne.

