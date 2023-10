L’équipe nationale de football des Sourds du Sénégal après avoir été éliminée par l’Ukraine, il y a deux jours, en demi-finale, est opposée ce vendredi à l’Egypte dans le cadre du match de classement pour la médaille de bronze. Après 45 minutes disputées, les poulains de Souleymane Bara Fomba sont dos-à-dos avec les Pharaons.

La rencontre démarre sur une domination du Sénégal. Les champions d’Afrique multiplie les occasions et assiègent le camp des finalistes mondiaux de 2012. Cette maitrise se confirme par l’ouverture du score de Khadim Marro à la 20e minute sur corner. Le pressing des Lions baisse après ce but et les Egyptiens en profitent pour remonter la pente et tenter d’égaliser.

Le bloc sénégalais peinent à se remobiliser à chaque perte de balle et les Pharaons poussent jusqu’à obtenir un penalty à la 31e minute de jeu. Le tir au but transformé, l’Egypte revient à la marque. Le score ne va pas bouger jusqu’à la mi-temps.

wiwsport.com