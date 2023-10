Les Lions de la Teranga s’imposent face à l’Egypte sur le score de 2 buts à 1 en match de classement pour la troisième place.

Après une première mi-temps disputée entre les deux équipes avec un score nul 1 but partout, la deuxième période démarre par une nouvelle domination du Sénégal.

Les poulains de Souleymane Fomba poussent et parviennent à inscrire le second but à la 62e minute. Encore une fois sur corner, Pape Adama Ndiaye saute plus haut que tout le monde et permet au Sénégal de se mettre devant. Le score ne bouge pas jusqu’à la fin de la rencontre. L’équipe nationale s’impose et décroche la médaille de bronze pour sa première participation. Cette performance historique permet aussi au Sénégal de monter pour la première fois sur le podium d’une Coupe du Monde de football après l’échec des Lionceaux U20 en 2015.

Le Sénégal bat (encore) l'Egypte et décroche la 3e Place du Championnat du monde des sourds

🥉 Bravo les Lions 🇸🇳👏🏾 > https://t.co/oH84RQA1Ly#wiwsport #Senegal #Kebetu pic.twitter.com/Q37Qh7cgOm — wiwsport (@wiwsport) October 6, 2023

wiwsport.com