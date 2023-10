Absent du groupe de Cissé depuis maintenant quelques rassemblements de la Tanière, Bouna Sarr n’est pourtant pas sorti de l’attention du sélectionneur national, Aliou Cissé. Le patron des Lions a justifié l’absence de son poulain en conférence de presse, ce vendredi.

En vue de la rencontre amicale contre le Cameroun, prévue le 16 octobre prochain, le sélectionneur national, Aliou Cissé faisait face à la presse ce vendredi, pour la publication de la liste des joueurs. L’occasion de revenir sur l’absence de Bouna Sarr depuis un moment. « Ma relation avec Bouna Sarr tout le monde la connait. N’oubliez pas que l’arrivée de Bouna dans la sélection fait partie des périodes où j’ai été le plus critiqué dans cette équipe nationale. Je connais Bouna, je connais ses qualités, je suis un fervent défenseur de Bouna. Mais les réalités sont sportives encore comme je le dis. Effectivement, il joue au Bayern et c’est un groupe de performance, mais il y’a aussi des garçons qui ne jouent pas au Bayern et qui ont un temps de jeu beaucoup plus conséquent que lui », s’est justifié Aliou Cissé.

Une absence donc justifiée par le manque de compétition et de régularité mais qu’El Tactico a retrouvé chez à un jeune international et champion d’Afrique. « Dans ce rassemblement d’octobre j’ai décidé de ne pas le prendre, mais cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas là au mois de novembre ou en janvier à la CAN. On a préféré quand même privilégier en réalité la compétitivité d’un jeune garçon qui a fait toutes nos sélections, Mamadou Sané. Ce sont des garçons que vous disiez qu’on peut le tester en match amical et Mamadou Sané joue la Ligue Europa en étant titulaire avec son club. Ce serait intéressant de le voir pendant une semaine de travail, même s’il ne va pas démarrer ce match, mais juste travailler avec lui nous donnera des idées », a confié Aliou Cissé en conférence de presse ce vendredi.

