Le tirage au sort des tournois de qualification olympique féminins s’est déroulé aujourd’hui à Sopron, en Hongrie. Le Sénégal, finaliste de l’AfroBasket 2023, a hérité d’un groupe composé de grosses pointures a noté wiwsport.

Les seize équipes qualifiées sont réparties en quatre groupes de quatre. Les équipes d’un même groupe s’affronteront les unes contre les autres.

Le Sénégal jouera les USA (champion du monde en titre), la Belgique (quart de finaliste CDM) qui va accueillir ce tournoi et le Nigéria. Rappelons que les Lionnes avaient perdu la finale de l’AfroBasket devant les D’Tigresses. Ces deux equipes representeront l’Afrique.

Les matchs se joueront du 8 au 11 février 2024.

Les hôtes des quatre tournois seront Anvers (Belgique), Rio de Janeiro (Brésil), Sopron (Hongrie) et Xi’an (Chine). Les trois meilleures équipes de chaque groupe empocheront un billet pour Paris 2024. Pour les groupes avec la France et les États-Unis déjà qualifiés (pays hôte et champion du monde en titre), seules les deux meilleures équipes restantes seront qualifiées pour les Jeux Olympiques.

