Inarrêtable Assane Diao Diaoune ! Auteur de deux buts sur ses deux premières apparitions avec le Real Betis en Liga, le jeune attaquant sénégalo-espagnol de 18 ans n’a pas attendu longtemps pour signer sa première réalisation en Coupe d’Europe. Titularisé pour la réception du Sparta Prague ce jeudi, il a égalisé pour les Andalous en profitant d’une grosse erreur du gardien tchèque.

18 year old Assane Diao has now scored three game in a row for Real Betis to equalize the game at 1-1 against Sparta Prague. ⚽️🇪🇸🇸🇳

He is a special talent.

