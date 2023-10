Le Real Betis est en train de confirmer son embellie. Quatre jours après avoir retrouvé le chemin de la victoire face à Valence (3-0) en Championnat, le club andalou accueillait le Sparta Prague ce jeudi pour une deuxième victoire de suite pour la première fois cette saison. Mal embarqués dans cette rencontre, les hommes de Manuel Pellegrini ont réussi à s’en sortir.

18 year old Assane Diao has now scored three game in a row for Real Betis to equalize the game at 1-1 against Sparta Prague. ⚽️🇪🇸🇸🇳

He is a special talent. 👏pic.twitter.com/O8uPOalKGX

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) October 5, 2023