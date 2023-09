Elle incarne une nouvelle page dans l’histoire du football féminin sénégalais. Hapsatou Malado Diallo est la toute première sénégalaise à signer pro en Espagne.

Il n’y a pas si longtemps, les meilleures footballeuses sénégalaises n’arrivaient même pas à trouver le club idéal pour faire parler leur talent dans le Championnat national, ce qui devient de plus en plus acquis aujourd’hui. Allez par exemple en France et vous y retrouverez des joueuses évoluant dans des clubs comme l’Olympique de Marseille, le FC Metz ou encore l’ESOF La Roche-sur-Yon. Ndèye Awa Diakhaté, Mama Diop, Mbayang Sow, Safietou Sagna, Marième Babou ou encore Meta Camara ont aujourd’hui ce très grand privilège.

Ces six joueuses sont devenues une des toutes premières footballeuses sénégalaises à parapher un contrat professionnel dans le Vieux Continent. Si elles espèrent dans un avenir proche évoluer en Première Division, leur équipière en sélection Hapsatou Malado Diallo, elle, n’est pas si loin de réaliser le coup, bien au contraire. Elle est même toute proche d’atteindre le but. La native de Tambacounda a en effet intégré l’équipe d’Eibar (D1) et devient ainsi la première footballeuse sénégalaise de l’histoire à signer pro en Espagne.

➡️ Bravo!!! Hapsatou Malado Diallo nominée pour le titre de meilleure jeune joueuse de l’année au CAF Awards 2022 ! 🇸🇳#wiwsport #senegal #kebetu #teamsenegal pic.twitter.com/qdFTS4Vqb7 — wiwsport (@wiwsport) July 6, 2022

Une joueuse au talent sans limites

Pas forcément une grande surprise de voir « Aïcha », de son surnom, débarquer dans le pays des Championnes du monde, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso, Olga Carmona, Salma Paralluelo… Du haut de ses 18 ans, Hapsatou Malado Diallo a joué, sur les 13 derniers mois, à la Coupe d’Afrique des Nations séniores (2 penaltys provoqués), au Tournoi UFOA/A Féminin (9 buts inscrits), aux barrages de la Coupe du Monde séniore et au Tournoi UFOA/A U20 féminins (5 buts inscrits). Avec un maillot floqué 17 qui semble lui porter chance.

« C’est une jeune fille très courageuse et talentueuse, nous dit son coach à l’USPA, Papa Barra Ndour. Depuis son arrivée dans le Championnat sénégalais, elle fait ses preuves avec au moins 20 buts par saison, alors qu’elle n’a que 18 ans. Elle a fini meilleure buteuse et meilleure joueuse lors des deux derniers tournois UFOA. (sénior et U20). Il se bat depuis longtemps. Son talent n’a pas de limites. Ce n’est pas facile de signer pro en Espagne en venant directement dans le Championnat sénégalais. Je suis certain qu’elle va encore progresser. On verra une autre Hapsatou Malado Diallo d’ici 1 ou 2 ans. Elle fera partie des meilleures attaquantes du monde. Elle en est capable. On lui souhaite une très belle carrière, vraiment. »

«HMD» est pressée. Très. Ce qui explique peut-être aussi qu’elle soit la plus jeune joueuse de l’histoire de l’Equipe Nationale ou qu’elle devienne la plus jeune footballeuse sénégalaise à décrocher un contrat pro. Son arrivée dans le monde professionnel était clairement la suite logique d’une carrière qui a très tôt pris son envol. Agée de seulement 14 ans, Malado Diallo marquait déjà en Deuxième Division sénégalaise et de surcroît en finale, sous le maillot du Baobab de Tamba, équipe qui a découvert son talent dans les rues.

« Elle est puissante, explosive et techniquement excellente »

En D1 Féminine, aussi, elle n’a pas eu le temps de gamberger, que ce soit avec les Aigles de la Médina ou avec l’Union Sportive des Parcelles-Assainies, où elle a remporté le doublé Coupe-Championnat en 2022. Sous le maillot de l’USPA la saison dernière, la virevoltante attaquante a terminé le championnat avec 18 réalisations en 17 matchs. Pas du tout une mince affaire pour celle qui devrait pouvoir s’adapter en Espagne sans connaître.

« Peut-être qu’elle va vite s’adapter, parce qu’elle est intelligente en plus d’être une bosseuse, estime coach Barra. Elle est toujours à l’écoute. Pour moi, ce ne sera pas difficile pour elle de s’adapter. Je suis sûr et certain que tout deviendra plus facile pour elle lorsqu’elle commencera à jouer. Après, c’est important d’apprendre la langue pour s’accoutumer à certains détails. À l’USPA par exemple, elle s’est vite intégrée. Et quand tu vois ses premiers entraînements à Eibar, tu as l’impression qu’elle est là-bas depuis deux ou trois mois. On prie beaucoup pour elle. »

Le Championnat espagnol, où le FC Barcelone de Jonathan Giráldez reste devant toutes les autres formations, est certes d’un niveau Top 5 mondial, mais avec une Hapsatou Malado Diallo dans ses rangs, l’équipe d’Eibar, même promue, pourrait avoir une carte à jouer pour se maintenir sans grande difficulté. « Tout le monde est unanime à son sujet. Son talent n’est pas facile. Elle est puissante, explosive et techniquement excellente », a souligné Papa Barra Ndour. Et c’est exactement de ça que la formation basque aura besoin.

wiwsport.com