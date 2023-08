Quelle désillusion pour l’Olympique de Marseille ! Alors qu’il se dirigeait vers une qualification autoritaire en barrages de la Ligue des champions, grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (2e, 45e+2), le club phocéen a été envoyé en prolongation par le club grec, avant de s’incliner lors de la séance de tirs au but devant un Vélodrome médusé (2-2, 3-5 tab). L’OM ne jouera pas la Ligue des champions.

Dans une ambiance des grands soirs au Vélodrome, les Marseillais réalisaient une entame parfaite avec une belle ouverture en profondeur de Sarr pour Aubameyang, qui ouvrait le score après un dribble face à Brignoli (1-0, 2e) ! Le public entrait en fusion ! Dominateurs, les Phocéens poussaient et le gardien adverse repoussait une frappe lointaine d’Aubameyang sur Ounahi, qui envoyait sa tentative dans les tribunes. Dans la foulée, sur un petit festival, Ndiaye était à deux doigts de doubler la mise, mais son tir passait juste à côté du poteau !

Sous pression, les Grecs subissaient les débats et Brignoli devait encore s’employer sur une frappe placée de Ndiaye puis une tête de Gigot. Asphyxié, le Pana frôlait à nouveau la correctionnelle à la suite d’une erreur de Jedvaj dans la surface, mais le portier s’interposait face à Aubameyang… Jusqu’à la pause, l’OM continuait d’étouffer le club grec et parvenait logiquement à trouver la faille avec un centre de Clauss repris au premier poteau par Aubameyang (2-0, 45+1e) ! Superbe !

Au retour des vestiaires, les hommes de Marcelino restaient tranchants et Sarr pensait enfoncer le clou sur un caviar d’Aubameyang, mais un hors-jeu était logiquement signalé. Face à des Grecs plus inspirés, l’OM se montrait capable de calmer le jeu en conservant le ballon sur plusieurs séquences. Et sur des offensives rapides, les Olympiens étaient toujours les plus dangereux, à l’image d’une frappe de Sarr repoussée par Brignoli.

Avec une vraie maîtrise technique et à l’expérience, Marseille confisquait le cuir pendant de longues minutes pour empêcher la moindre révolte grecque. Et pourtant, un frisson parcourait tout de même le Vélodrome sur un tir trop croisé de Palacios dans la surface… Quelques secondes plus tard, Lopez devait intervenir sur une tête de Jedvaj ! Après une reprise ratée à bout portant de Vitinha, l’OM souffrait dans les ultimes minutes et Lopez était encore attentif sur une frappe de Mancini. Puis sur un corner, la VAR signalait un penalty pour le Panathinaïkos pour une main de Guendouzi ! Face à Lopez, Ioannidis ne tremblait pas et arrachait la prolongation d’un tir sur la droite (2-1, 90+8e). Incroyable…

Lors de cette période supplémentaire, Marseille se procurait immédiatement trois situations chaudes, mais Harit, Veretout puis Clauss manquaient de précision. Avec le soutien des fans, les Olympiens s’offraient une énorme situation avec un caviar de Veretout pour Vitinha, mais Magnusson sauvait les siens sur sa ligne ! Quelques minutes plus tard, le Portugais ne se ratait pas en convertissant à bout portant un centre parfait de Guendouzi, mais la VAR annulait ce but pour un hors-jeu de Sarr…

Sur un centre de Lodi, Vitinha était encore dangereux avec une reprise qui frôlait la lucarne, mais les deux équipes étaient incapables de se départager avant la séance des tirs au but. Dans cet exercice, les Grecs prenaient le meilleur sur les Marseillais avec un raté de Guendouzi ! Un coup de tonnerre dans le Vélodrome…

avec Eurosport et Maxifoot