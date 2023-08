Les Lions ont réussi leur entrée à Lagos en battant le Nigéria (93-87). Le Sénégal a réussi une bonne prestation offensive et défensive pour s’extirper des griffes des D’Tigers.

Avec 11 points, 3 rebonds et 4 passes décisives, Mo Faye s’est illustré avec la meilleure performance du côté sénégalais. Servant d’arrière dans l’équipe, il a la deuxième meilleure note en évaluation de la partie 19 derrière Ireogbu (25).

Youssou Ndoye est le meilleur marqueur de la tanière avec 15 points et 5 rebonds. Brancou Badio et Ousmane Ndiaye ont chacun contribué avec 14 points et 5 rebonds. L’ailier de 19 ans enregistre avec cette victoire son premier match officiel avec l’équipe nationale. Ndiaye qui a été retenu dans le 5 majeur a été crédité d’un bon match. C’est le joueur le plus utilisé sur le parquet avec 28 minutes jouées. C’était aussi le baptême du feu pour Gora Camara (22 ans) qui comptabilise 2 points et 6 rebonds.

Moustapha Diop est le meilleur rebondeur (8) chez les Lions. Il a relevé le défi physique remportant des duels sous le cerceau. En plus de ses 7 points inscrits, il aura fait mal aux Nigérians. De même qu’Amar Sylla remettant les pendules à l’heure avec 9 points dont 2 tirs primes et 5 rebonds. Amoindri par une faute technique d’entrée, moins tonitruant dans ce match avec un faible temps de jeu (12’59’’), Jean Jacques Boissy enregistre 8 points et 2 passes décisives.

Lamine Sambe et Cheikh Mbodj ont ajouté respectivement 9 et 4 points. Notons que dans ce match, seuls Alga Ndiaye et Samba Dali Fall n’ont pas foulé le parquet.

Avec 93 points inscrits et 87 encaissés, les Lions ont une moyenne de 43,3% en tirs. Dont 18 tirs primes réussis contre 41. En lancer-francs, c’est 24/33. Le Sénégal totalise 43 rebonds dont 30 défensifs et 13 passes décisives.

