En réunion samedi à l’hôtel Fleur de Lys du Point E, le bureau de la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB), à sa tête le président Me Babacar Ndiaye, s’est penché sur la démission du DTN, Tapha Gaye. Une démission acceptée par le bureau fédéral.

« La demande du Directeur technique national d’être déchargé de ses fonctions a été examinée par le Bureau. Nous avons pris acte de la volonté M. Moustapha Gaye. Le Bureau a donné un avis favorable à cette requête. Nous allons prendre le temps nécessaire pour nommer un Directeur technique national et prendre un entraîneur chez les filles. Il n’y a pas d’urgence à ce niveau. Il y a le tournoi préolympique masculin (14-20 août) et ensuite le Congrès de FIBA Monde. Donc, nous allons voir d’ici la fin du mois d’août ou début septembre pour nous pencher sur le choix du DTN et du sélectionneur de l’équipe nationale féminine. « , nous dit Me Babacar Ndiaye au micro de nos confrères Record.

wiwsport avec Record