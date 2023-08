Pour avoir été le dernier technicien sénégalais à soulever le trophée continental (2015), l’AfroBasket 2023 lui aura tout pris. Alors qu’il renonçait à son poste de sélectionneur de l’équipe nationale féminine pour arrêter le cumul de fonctions à la fin de la compétition le 5 août passé, Moustapha Gaye a aussi démissionné de son poste de directeur technique national.

« Il n’y a pas encore de démission. Pour son poste d’entraîneur, c’était convenu depuis longtemps qu’il allait se décharger de ce cumul de fonctions (entraîneur et DTN). Il l’avait dit qu’il le ferait après l’Afrobasket. Concernant la direction technique, je ne peux pas tout de suite faire une réaction à chaud. Maintenant, le bureau fédéral se réunira pour décider de la situation et faire le bilan de notre participation à l’Afrobasket. C’est quelqu’un (Moustapha Gaye) qui a énormément rendu service au basket sénégalais, d’abord en tant que joueur et capitaine de l’équipe nationale et ensuite en tant qu’entraîneur, puisqu’il a gagné deux titres et joué des finales. C’est ce que je retiens de l’homme. Il a énormément servi et il continuera à servir le basket sénégalais« , a réagit le président Babacar Ndiaye dans Stades.

wiwsport avec Stades