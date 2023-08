Les footballeurs sénégalais n’ont pas été en reste dans ce mercato estival où les mouvements se multiplient incessamment. En Espagne, Nicolas Jackson et Boulaye Dia font partie des plus grosses ventes de la Liga.

Il y a eu de gros mouvements cet été notamment en Espagne, où deux transferts d’internationaux sénégalais s’illustrent parmi les plus marquants concernant les départs. Boulaye Dia et Nicolas Jackson qui ont tous les deux quitté Villarreal, font partie du top 10 des départs les plus chers de l’été en Espagne.

Transféré de Villarreal à Chelsea cet été pour 37 M€, Nicolas Jackson est la deuxième plus grosse vente de l’été en Espagne. Il est devancé par Mattheus Cunha qui a quitté l’Atletico Madrid pour 50 M€. Boulaye est l’autre sénégalais qui figure dans le classement des départs les plus chers de la Liga cet été. L’ancien Rémois ferme le top 10 alors qu’il a coûté 12 M€ pour son transfert de Villarreal à Salernitana après la levée de son option d’achat.

wiwsport.com