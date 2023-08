Après la défaite du Sénégal en finale de l’Afrobasket féminin (84-74) face au Nigéria, le sélectionneur Moustapha Gaye a annoncé qu’il quittait ses fonctions.

Moustapha Gaye a décidé de se retirer. Après une nouveau échec en Afrobasket, le technicien sénégalais a choisi de rendre le tablier. Il a fait l’annonce de sa décision en conférence de presse d’après match.

« C‘était mon dernier match avec l‘équipe nationale féminine. Je l’avais décidé avant la compétition. Nous allons évalué dans les mois à venir et il y aura la nomination d‘un autre sélectionneur pour préparer 2025. Je vais me consacrer à mes tâches de directeur national et être dans la formation et dans les compétitions de jeunes. Il y’a énormément de choses à faire. Je suis très content d’avoir eu l’opportunité de servir mon pays à travers le basket que je connais plus ou moins. Une mission se termine et autre va continuer avec la direction technique. Je souhaite bon vent aux joueuses avec qui j’ai travaillé pendant toutes ces années. Ça été un grand plaisir » a t’il expliqué.

Revenant sur le match, Tapha Gaye a fait savoir sa déception de laisser filer le trophée même si l’objectif du tournoi a été atteint.

« C’est un sentiment très mitigé parce-que quand on perd une finale on est déçu pour tous les gens qui attendaient ce trophée continental. Mais je vais féliciter toutes les joueuses qui ont tout donné et je félicite aussi le Nigéria. En venant on avait l’objectif d’être sur le podium et au finish on perd la médaille d’or. Le bilan est trop tôt, j’ai l’impression d’avoir atteint l’objectif mais aussi d’avoir raté le trophée »

Wiwsport.com