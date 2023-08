Les basketteuses nigérianes ont profité d’une réussite affolante et du défi athlétique les séparant des Sénégalaises pour remporter leur quatrième titre consécutif à l’AfroBasket, se rapprochant du record sénégalais (6), avec une victoire absolument indiscutable (84-74), samedi à Kigali.

On est pas si loin que ça du temps où une médaille d’or après une défaite en finale face au Nigeria pouvait bien être envisagée, sur la scène africaine surtout. Parce que le but était d’y avoir cru le plus longtemps possible, tout en sachant au fond de soi que ça allait lâcher à un moment donné et tourné au désavantage. Ce samedi, en début de soirée au Rwanda, les Lionnes, qui restaient sur cinq défaites fac aux Nigérianes en phase finale de l’AfroBasket, ont rapidement été larguées et, malgré une belle résistance en seconde période, la défaite qui a suivi résonne comme un tableau d’honneur. Certaines décisions arbitrales peuvent en témoigner.

Rencontre à sens unique

Comme lors des dernières confrontations, l’opposition sénégalo-nigériane a donné lieu à une rencontre à sens unique, où les joueuses de Rena Wakama ont très rapidement viré en tête de neuf points au premier quart temps (19-9). La suite de la rencontre a donné l’impression d’un Sénégal qui allait prendre une grosse claque, tant les Nigérianes ont poursuivi leur domination, malgré la résistance emmenée par Fatou Pouye qui marque le tout premier panier primé sénégalais en début de second quart-temps. À la pause, 43-31 en faveur des Lady Tigers, en étant à une réussite de 54% sur les trois points, 58% deux points, 100% sur les lancers francs…

Toutefois, le reste de la rencontre a été disputée, les Lionnes se retrouvant sur le parquet, en témoigne le 9-0 en leur faveur sur les trois premières minutes du troisième acte. Les filles de Moustapha Gaye, portées par les grosses performances de Cierra Janay Dillard (19 points, 4 rebonds et 10 passes décisives), de Yacine Diop (16 points) et d’Oumoul Khairy Sarr Coulibaly (12 points), semblaient meme avoir fait le plus dur dans le troisième quart-temps, revenant jusqu’à deux petits points de retard (49-47), le plus faible écart du match après une moitié disputée dans ce troisième quart temps. Une période qui sera malgré tout dominée par l’équipe adversaire (62-57).

Ensuite, entre perdes de balles, fautes répétitives et maladresse, les problèmes des Lionnes se sont revenues. Moins présentes au rebond, fébriles dans le money-time, les Sénégalaises ont manqué de maîtrise et fini par céder dans le dernier quart temps contre les des Nigérianes qui raflent donc leur quatrième titre d’affilée – à deux titres du record détenu par le Sénégal -, le sixième dans l’histoire du basket féminin nigérian. De leur côté, le Lionnes, qui vont devoir continuer à courir derrière leur dernier titre depuis 2015, se console par une 23e médailles dans l’histoire de l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal à l’AfroBasket.

