Après la défaite du Sénégal en finale de l’AfroBasket contre le Nigeria (84-74) ce samedi, Cierra Janay Dillard, meneuse des Lionnes, a vivement critiqué une certaine attitude de son sélectionneur.

L’ambiance redevient-elle très mauvaise ? Ce samedi 5 août, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal a concédé une défaite en finale de l’AfroBasket au Rwanda, s’inclinant en pleine résistance face au Nigeria (84-74). Un revers qui met fin aux rêves des Lionnes de reconquérir un titre qui leur fuit depuis 2015, elles qui détiennent le record absolu de victoires finales dans le tournoi avec 11 titres.

Si ce revers face aux Nigérianes ne relève d’aucune contestation, la chose pour la moins surprenante se trouve ailleurs. Quelques instants seulement après la finale, Cierra Janay Dillard, la meilleure meneuse et élue dans le cinq majeur de la compétition, a fustigé une certaine attitude de son sélectionneur Moustapha Gaye. L’Américaine naturalisée l’a fait savoir sur une Story Instagram.

« La différence entre les équipes dans un championnat, c’est l’entraîneur principal. C’est la première fois que je vois un entraîneur principal abandonner et lâcher son équipe à la mi-temps d’un match », a lâché la joueuse de 27 ans. Difficile d’en savoir plus pour l’instant, alors que Dillard et ses partenaires ont cru pouvoir renverser le Nigeria après avoir réalisé un très bon début de seconde période.

Cierra Dillard tire du Tapha Gaye 😲

« La différence entre les équipes dans un championnat, c’est l’entraîneur. C'est la première fois que je vois un entraîneur abandonner et lâcher son équipe à la mi-temps d'un match ! » (via son compte Instagram @msdillard24) pic.twitter.com/5T7FZDN77L — wiwsport (@wiwsport) August 5, 2023

wiwsport.com