Arrivé libre d’Ümraniyespor il y a un an, Idrissa Camara n’aura pas permis à Dijon de se maintenir en Ligue 2 et ne restera pas au DFCO puisqu’il retourne en Turquie.

Un an et puis s’en va. Recruté l’été dernier sous la forme d’un transfert gratuit après deux bonnes saisons à Ümraniyespor, Idrissa Camara quitte déjà Dijon. D’abord à cause de la relégation du DFCO puis en raison de l’intérêt qu’un autre club turc a porté sur lui. En effet, l’ailier sénégalais de 25 ans est transféré à Boluspor Kulübü Dernegi, dans un championnat qu’il connaît déjà donc.

Avec le club dijonnais, Idrissa Camara n’aura marqué qu’un but en 22 matches de championnat, face à Valenciennes en janvier 2023 (2-1). Son retour en 1.Lig (D1 Turquie), où il a signé deux ans en faveur des Rouge et Blanc de Boluspor, devrait lui permettre de se relancer. En deux saisons passées dans ce championnat, il a marqué neuf buts et délivré neuf passes décisives en 50 matchs.

wiwsport.com