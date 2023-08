Présenté à la presse ce vendredi, Ismaïla Sarr s’est confié sur sa relation avec ses compatriotes et nouveaux partenaires à l’OM et de sa future entente sur le terrain avec Iliman Ndiaye.

Recruté par l’Olympique de Marseille pour 13 millions d’euros, Ismaïla Sarr (25 ans) a officiellement été présenté à la presse ce vendredi 4 août. L’occasion pour l’ancien joueur de Watford de se confier sur les liens qui l’unissent avec Pape Alassane Gueye et sur sa relation sportive avec Iliman Ndiaye, qui a également rejoint le club phocéen cet été en provenance de Sheffield United. Izo espère former un duo prolifique avec l’ex « Star Boy » des Blades

« On se parle souvent (avec Pape Gueye). Il m’explique et me donne des conseils. Quand il parle, j’écoute parce que ça fait longtemps qu’il est ici. S’il me dit de faire ça, je vais le faire. Il connaît. Il y a aussi Iliman (Ndiaye). On se voit en sélection. Ce sera naturel d’évoluer ensemble. On a formé un duo en Equipe Nationale. Je veux vous garantir quelque chose : avec lui, on va former en très bon duo sur le terrain. On va envoyer fort », sourit le Sénégalais.

