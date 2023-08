Présenté à la presse ce vendredi, Ismaïla Sarr est revenu sur les motifs de son arrivée à l’OM. L’attaquant sénégalais espère réussir une belle aventure dans la Cité phocéenne.

En quête d’un ailier percuteur, l’Olympique de Marseille a mis la main sur Ismaïla Sarr. Le club phocéen a fait craquer Watford qui a toujours était implacable à l’idée de lâcher l’attaquant international sénégalais. La formation de Marcelino frappe donc un joli coup à 13 millions d’euros. Présenté à la presse ce vendredi 4 août, l’ancien joueur du FC Metz et du Stade Rennais a dévoilé les motifs qui l’ont poussé à signer à l’OM jusqu’en 2028.

« C’était des conversations très rapides avec le président et le coach. Ils m’ont proposé leurs plans et j’ai vite accepté. Je leur remercie de m’avoir emmené à Marseille. On est un bon groupe, j’aime bien. Dès les premiers entraînement, je me suis senti bien et rassuré. Pour mon premier match au Vélodrome, devant les supporters, je me suis dit ‘wow, c’est quoi cette ambiance’. J’aime bien cette ambiance. Ça me donne envie de courir, de tout donner », confie Izo.

« Relever le défi de battre les records des Sénégalais qui sont passés à l’OM »

Au bout de ses quatre saisons en Angleterre, Ismaïla Sarr aura presque tout connu à Watford. Entre relégation en Championship et montée en Premier League, le joueur de 25 ans a marqué 33 buts et délivré 26 passes décisives en 130 apparitions sous les couleurs du club londonien. Des prestations pas à la hauteur des qualités du champion d’Afrique. Conscient de cela, il espère rallumer lumière du côté de l’Orange Vélodrome.

« Ça n’a pas été facile pour moi et pour même pour l’équipe (Watford). On est descendus, on est remontés et on est descendus encore. De ma part, je n’ai pas beaucoup aidé Watford sur ce côté-là. J’aimerais bien faire à l’OM tout ce que je n’ai pas pu faire à Watford pour continuer à progresser. On débutait mal le championnat. On était en galère. Je leur souhaite de remonter en Premier League cette saison. J’ai appris beaucoup de choses à Watford et en Angleterre. J’ai appris qu’il faut travailler beaucoup sur les duels, sur les replis défensifs. J’ai appris tactiquement avec Watford. », poursuit-il avant de revenir plus amplement sur son choix de rejoindre l’OM.

« Ça fait plaisir (de jouer à l’OM). Je crois que tous les footballeurs africains rêvent de jouer dans un grand club comme l’Olympique de Marseille. De plus, au Sénégal, il y a énormément de supporters de l’OM, beaucoup même. J’ai déjà souligné ce qui m’a motivé : on m’a proposé un projet et je n’ai pas trop réfléchi. J’ai dit oui tout de suite. Marseille est l’un des plus grands clubs au monde. Il fallait que j’accepte et que je vienne relever le défi de battre les records des Sénégalais qui sont passés ici. J’aimerais bien le faire. »

wiwsport.com