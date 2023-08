La troisième journée de la phase de groupes de la Coupe Arabe des Clubs Champions dans la poule C sera marquée ce jeudi par les débuts très attendus de Sadio Mané avec Al-Nassr.

Quelques heures après son arrivée officielle en Arabie saoudite, Sadio Mané va déjà pouvoir endosser la tunique de sa nouvelle équipe d’Al-Nassr et disputer son premier match en compétition officielle depuis le 17 juin dernier lors d’une rencontre de qualification à la CAN contre le Bénin. L’attaquant sénégalais a été recruté par le club saoudien pour 30 millions d’euros après une saison passée au Bayern Munich.

Sadio Mané et Al-Nassr visent les quarts

Et dès ce jeudi après-midi (15h00 GMT), il devrait effectuer son baptême de feu dans l’Arab Champions Cup. Toutefois, c’est en tant que remplaçant que l’ancien joueur de Liverpool devrait découvrir les joutes du football saoudien sur la pelouse du King Fahd Stadium face au Zamalek. Son entraîneur Luis Castro a laissé entendre en conférence de presse qu’il mettrait la même équipe que lors du dernier match.

Tenu en échec par Al-Shabab (0-0) lors de sa première sortie en phase de groupe, Al-Nassr s’était relancé contre l’US Monastir en s’imposant sur le score de 4 à 1. Premiers de la poule C avec quatre points, les Jaune et Bleu n’ont toutefois pas droit à l’erreur, cela d’autant plus que leurs adversaires du jour, classés troisièmes, sont à un point derrière et qu’Al-Shabab, opposés à l’US Monastir, est deuxième avec 4 points.

اليـوم يظهـر النصـر 🤩 🏆 | #كأس_الملك_سلمان_للأندية

🆚 | #النصر_الزمالك المصري

⏱️ | السادسـة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

🏟️ | مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف بالتوفيق للعالمي 💛 pic.twitter.com/Yt1YpyJcOa — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 3, 2023

wiwsport.com