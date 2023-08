La meneuse des Lionnes, auteure encore d’une très grosse partition, est revenu sur la qualification du Sénégal en demi-finale de cet AfroBasket.

Cierra Dillard après la victoire du Sénégal contre le Cameroun (80-77) :

« Dans chaque match, on doit garder la même mentalité. Nous savons que tout est possible à l’AfroBasket. On se focalise d’un match à l’autre. Avec mes partenaires, on a combattu en équipe, on a joué collectivement. Nous savons ce que nous avons à faire sur le terrain. Il fallait travailler ensemble pour décrocher cette qualification. Je pense que chaque défaite est une leçon. Personne n’aime perdre bien que nous ayons pris deux défaites d’entrée. Mais nous devons travailler chaque jour afin d’améliorer notre jeu. Comme vous avez dit, là, actuellement, nous en sommes en phase à élimination directe ; soit on gagne et on passe, soit on perd et c’est fini.

« Nous voulons faire valoir nos arguments, le style sénégalais »

Nous sommes en AfroBasket et nous devons juste continuer à nous battre – nous avons toutes nos chances. Qu’importe la manière dont nous avons commencé le tournoi, le plus important c’est la manière dont nous allons finir. Garder une bonne mentalité et un bon esprit d’équipe. Nous devons tout donner et sortir le grand jeu à chaque fois que de besoin, au premier quart-temps, au second… Vous avez vu comment nous avons commencé et là où nous en sommes : c’est ça la mentalité actuelle de l’équipe. Nous voulons finir en beauté, nous voulons montrer de l’agressivité, nous voulons faire valoir nos arguments, le style sénégalais (Rires) ».

