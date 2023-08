Présent en conférence de presse après la qualification de son équipe en demi-finales de l’AfroBasket, le sélectionneur des Lionnes a reconnu les progressions de ses joueuses qui ont connu une entame compliquée.

Moustapha Gaye après la victoire du Sénégal contre le Cameroun (80-77) :

« Je suis très content d’avoir gagné. Je rends grâce à Dieu. Après, je présente mes excuses à tous les Sénégalais, je suis désolé de mon agressivité. C’était un mauvais contrôle. On voulait gagner, mais je suis désolé. Concernant le match, c’était très compliqué. Mais on a vu que le Sénégal a récupéré 38 rebonds, alors que le Cameroun a réussi 33.

Ça montre qu’on s’améliore match après match là où on péchait. Il y a d’autres exemples qui montre que l’équipe est entrain de progresser. Le Cameroun est une excellente équipe, elles ont tout ce qu’il faut. Ça donne plus de valeur à notre victoire. Je félicite toutes les joueuses. Elles ont tout donné.

Sur le retour en force des Lionnes dans cet AfroBasket

On avait touché le fond il y a 72 heures. On était très mal partis. Mais il fallait trouver l’énergie qu’il faut pour se remobiliser et gagner des matchs, ce qui a été fait contre de belles équipes. Cependant, l’objectif n’a pas encore été atteint. Il faudra continuer à y croire, en travaillant beaucoup en équipe et en se reposant.

Sur le choix de faire sortie Cierra Dillard et Aya Traoré du 5 majeur

On joue beaucoup de matchs. Il faut donc ménager les joueuses à un certain moment. Je savais que j’allais avoir besoin de Cierra (Dillard) pour trois quart-temps. C’est pareille avec Aya (Traoré). Je ne les ai pas sorties du cinq majeur pour seulement les sortir. Ce sont des filles qui nous font gagner des matchs, et comme je l’ai déjà dit, il faut que tout le monde soit impliqué. L’AfroBasket est long et difficile.

Sur la programmation des matchs

La fraicheur, c’est une des raisons qui ont fait qu’on a beaucoup tourné l’effectif. C’est ça l’AfroBasket, c’est difficile. On n’a pas le choix à ce niveau. Il faut s’y préparer, se reposer pour les demi-finales. Il n’y aura pas de calculs. Ça être difficile pour nous tout comme pour le Mali. Mais une demi-finale de Coupe d’Afrique est toujours un peu serrée.

wiwsport.com