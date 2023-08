L’ailière des Lionnes, auteur d’un match abouti (10 points, 5 rebonds, 2 passes décisives) est revenue sur la victoire contre l’Egypte et a répondu aux critiques concernant sa sélection pour cet AfroBasket.

Yacine Diop en conférence de presse après la victoire du Sénégal contre l’Egypte (71-60) :

Je suis parfaitement d’accord (que l’essentiel était de gagner, peu importe le score ou la manière). On s’est battues et, heureusement, on a gagné. C’est toujours rassurant de gagner et c’est rassurant aussi pour la suite. Maintenant, on va se concentrer davantage pour le match de demain (mercredi à 10h00 GMT contre le Cameroun).

Sur son match et sur les critiques concernant sa sélection

Je pense que ça donne toujours plus de confiance quand on gagne. J’ai simplement répondu présente. Le reste, ce n’est pas important. Les critiques ? Je ne vais pas répondre à ces gens-là. C’est normal de parler de moi, parce que je suis une joueuse internationale. Mais je ne vais pas me focaliser sur les critiques, ça fait partie du business.

Ce que je peux dire, c’est que je suis en train d’aider l’équipe, comme aujourd’hui. c’est ça le plus important. Que les gens parlent de moi où pas, Yacine sera toujours là pour apporter tout ce qu’elle peut à l’équipe.

L’état d’esprit avant le match contre l’Egypte

C’était une motivation (d’être dos au mur), on avait pas peur de jouer ce match. On savait qu’on avait encore une chance dans ce tournoi. Il fallait seulement se battre pour gagner ce match et avancer. On demande des prières au peuple sénégalais, qu’il soit derrière nous en nous apportant son soutien pour qu’on puisse atteindre notre objectif.

