Proche du joueur, qu’il conduit de la réserve en équipe première, Paul Heckingbottom s’est longuement prononcé sur le départ d’Iliman Ndiaye de Sheffield United.

Life comes at you fast, dises les Anglais! Ainsi, l’étroite collaboration entre Paul Heckingbottom et Iliman Ndiaye doit définitivement s’achever ce mardi 1er août 2023, date à laquelle l’attaquant sénégalais de 23 ans a officiellement quitté Sheffield United pour rejoindre l’OM. Quelques instants plus tard, l’entraîneur qui l’a coaché chez les U23 puis en équipe première du club anglais est revenu sur le départ d’une pièce maîtresse dans son effectif.

« Ce sera le même message transmis au prince Abdallah (propriétaire de Sheffield United), au conseil d’administration, à tous ceux à qui j’ai parlé : oubliez ce d’évoquer départ, commencez à gérer cette saison maintenant et avec nos joueurs. Cette saison restera dans les mémoires pour ce que nous faisons sur le terrain, pas parce qu’Iliman est parti. C’est ce que j’en pense », a confié Paul Paul Heckingbottom à la radio BBC Sheffield.

« Mon temps à Sheffield United a été lié à celui d’Iliman Ndiaye »

Depuis quatre, Iliman Ndiaye et son désormais ex-entraîneur n’ont eu de cesse de se rendre la confiance qu’ils s’étaient accordée au début. La saison dernière, PH avait avait fait d’Ili un élément indispensable, même si le joueur n’avait que 22 ans. Et l’attaquant sénégalais s’est fendu des statistiques exemplaires pour mener les Blades à un retour en Premier League. Pas question donc de se sentir trahi par quelqu’un qui veut vire son rêve.

« Je souhaite bonne chance à Iliman, mon temps ici a été lié à celui d’Iliman, j’ai donc adoré les 3 années que j’ai passées avec lui. Je lui souhaite bonne chance, mais je me concentre sur les joueurs qui sont ici maintenant. Si je me sens déçu par Iliman ? Non, pas du tout. Marseille, c’est le club de son enfance, c’est le club de ses rêves. J’espère qu’il passera le meilleur moment de sa vie à l’OM, comme Billy (Sharp) l’a fait lorsqu’il est revenu à Sheffield ».

Iliman Ndiaye a rejeté une grosse proposition pour prolonger à Sheffield United. « C’est la bataille contre laquelle nous étions (l’intérêt de l’OM pour Iliman Ndiaye), c’était ça le problème. Si c’était quelqu’un d’autre, si c’était de l’argent, ce n’aurait pas été un problème. Ili a refusé de grosses sommes d’argent en janvier dernier pour rester avec nous. Ce n’était pas une question d’argent, Iliman n’est pas motivé par l’argent. C’était le fait de vouloir jouer pour Marseille », ajoute Heckingbottom.

« Marseille, c’est son départ de rêve, pas un changement de carrière »

Et de poursuivre en relatant les coulisses du départ d’Iliman Ndiaye. « Je suis entré (dans le vestiaire) quand nous avons appris la nouvelle, l’ambiance n’était pas géniale, le staff, les joueurs. Probablement, le seul qui n’en a pas été affecté, c’est moi parce que je ne peux tout simplement pas l’être. Il faut assurer que c’est à cause de ce qu’on réalise maintenant qu’il est parti. Je ne suis pas intéressé à en parler, je ne suis pas intéressé par la façon dont c’est géré. Je suis préoccupé qu’il réussisse bien et qu’il apprécie son temps là-bas (à Marseille). Admettons qu’il ait voulu aller à Marseille et qu’il soit parti. C’est ce que nous devons faire maintenant qui est important. »

Mais en vérité, si un homme ne pouvait pas rester insensible au départ de l’international sénégalais de Sheffield United, c’était bien Paul Heckingbottom, qui ne semble pas enflammer par l’Olympique de Marseille. « Si Iliman Ndiaye m’appelle pour obtenir des conseils, il y a beaucoup de choses dont je veux qu’il se méfie. Marseille, c’est son départ de rêve, pas un changement de carrière. C’est sa destination, alors où est la motivation ? Il doit être conscient de ça. A-t-il atteint ce qu’il voulait accomplir maintenant parce que je sais qu’il avait d’autres objectifs et je ne pense pas nécessairement que cette décision s’aligne sur les objectifs qu’il a ». La « Star Boy » est avertie.

