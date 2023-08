Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye est la cinquième recrue estivale de l’OM. L’attaquant sénégalais arrive de Sheffield United et a signé pour cinq ans.

À l’approche d’une saison qui s’annonce particulièrement longue mais prometteuse, l’Olympique de Marseille se retrouve face à l’obligation de se renforcer. Pour cette année, l’OM entend bien relancer un cycle d’un projet qui n’a pas pleinement pris sur ces dernières saisons. L’arrivée de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et du Sénégalais Ismaïla Sarr a confirmé les intentions de Pablo Longoria et sa direction.

Après ces quatre recrues-là, On connaît désormais le nom du joueur qui pourrait devenir une figure du côté du Stade Vélodrome. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille vient officiellement de s’offrir les services d’Iliman Ndiaye. L’attaquant international sénégalais (7 sélections, 1 but avec les Lions) arrive de Sheffield United pour 18 millions d’euros et a paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2028.

Une belle recrue pour l’OM, qui décroche un profil variant, capable d’offrir plusieurs solutions offensives. À 23 ans, le désormais ex-chouchou du Bramall Lane sort d’une très belle saison et a aussi marqué les esprits avec l’Equipe Nationale. Après avoir bourlingué un peu partout durant sa formation, ayant même porté le maillot de l’OM et du Dakar Sacré-Cœur très jeune, Iliman Ndiaye a été repéré d’outre-Manche par Boreham Wood, à 15 ans.

Trois ans plus tard et après un passage au Rising Ballers, toujours en Angleterre, le natif de Rouen a rejoint Sheffield United pour accélérer une progression que tout le monde lui prédisait. Et il n’a pas déçu. En deux saisons pleines dans le Yorkshire, Iliman Ndiaye, passé d’abord par les U21 et qui a fait ses débuts en équipe première en mars 2021 lors d’un match de Premier League contre Leicester, brille de par son aisance technique, marque 22 buts et délivre 14 passes décisives en 88 matchs. De quoi mériter un accueil de folie à Marseille !

𝗜𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲, 𝗱𝘂 𝗿𝗲̂𝘃𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 💭 Le milieu offensif sénégalais 🇸🇳 rejoint l’OM en provenance de Sheffield United#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/WIsBgH0uBQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2023

