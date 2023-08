C’est désormais officiel : Sadio Mané est un nouveau joueur d’Al-Nassr. Le club saoudien a annoncé l’arrivée de l’attaquant sénégalais qui signe pour trois ans, en provenance du Bayern Munich.

Depuis quelque temps, pas une semaine ne passe sans qu’un joueur d’un grand championnat européen ne signe en Arabie Saoudite. Aujourd’hui encore, cette tendance se répète. Al-Nassr a en effet officialisé le transfert de Sadio Mané. Des premiers pourparlers ont été évoqués ces dernières heures. Le club saoudien est bel et bien tombé d’accord avec le joueur et le Bayern Munich pour cette opération. Sadio Mané avait été écarté des dernières échéances du club, notamment en vue de ce transfert.

Un départ du natif de Bambaly paraissait inévitable. L’expérience allemande de Mané a tourné court. Entre un positionnement compliqué et un incident avec Leroy Sané, le numéro 17 bavarois n’a pas pu s’exprimer pleinement. Il part tout de même avec un titre de champion d’Allemagne glanée lors de l’ultime journée. Un retour en Premier League aurait pu être possible, mais l’Arabie Saoudite a prouvé qu’elle était une destination plausible pour les joueurs actuels. Le montant du transfert avoisinerait les 37 millions d’euros.

Sadio Mané est la quatrième recrue de ce mercato estival, après Marcelo Brozovic, Seko Fofana et Axel Telles. Comme eux, il dit adieu à l’Europe après plus de dix ans. Formé à Génération Foot, le Lion de la Teranga a débuté sa carrière au FC Metz. Il a ensuite évolué au RB Salzburg, à Southampton puis à Liverpool. Il a formé un trio d’envergure avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, qu’il affrontera lors des matchs face à Al-Alhi (et qu’il aurait pu rejoindre).

C’est finalement vers le club de Riyad que l’international sénégalais s’est tourné. Le joueur de 31 ans vient renforcer l’attaque de Luis Castro, et épaulera Cristiano Ronaldo. Sadio Mané devrait être opérationnel pour le début de la Saudi Pro League mi-août. Al-Nassr affrontera Al-Ettifaq. L’occasion de retrouvailles entre Sadio Mané et Jordan Henderson, anciens coéquipiers à Liverpool.

