Le toujours entraîneur de Liverpool s’est prononcé sur la fin précipitée de l’aventure de Sadio Mané au Bayern Munich.

Il y a un an, très peu de gens auraient parié sur le fait de voir Sadio Mané quitter le Bayern Munich au bout d’une saison. Arrivé de Liverpool l’été 2022 pour 32 millions d’euros, l’attaquant sénégalais, pas épargné par une blessure à un genou, a failli à sa mission en Bavière. Après 38 matchs pour 12 buts et 6 passes décisives, il doit déjà quitter le club bavarois pour rejoindre l’Arabie saoudite et le club d’Al-Nassr. Interrogé par le Mirror, Jurgen Klopp a évoqué l’échec munichois de son ancien poulain à Liverpool.

« Je ne sais pas ce qui n’a pas marché. Quand il nous a quittés, il nous a laissés en pleine forme et en très bonne forme, un joueur de classe mondiale. Nouvel environnement, nouvelles attentes peut-être. Je n’en ai pas parlé à Sadio. Sadio est un homme très fier de lui. Nous verrons. L’influence saoudienne (sur les transferts) est massive, elle est influente pour nous mais il va falloir y faire face », a déclaré le technicien allemand des Reds. Au Bayern Munich, Sadio Mané, lui-même, a reconnu qu’il aurait aimé une « fin différente« .

