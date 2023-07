Sadio Mané et le Bayern Munich, c’est déjà fini. Ne cachant pas une certaine déception, l’attaquant sénégalais quitte le club allemand qu’il a rejoint seulement l’été dernier pour 32 millions d’euros. Après une saison à 12 buts et 6 passes décisives, également marquée par une blessure au genou, l’ancien joueur de Liverpool aurait bien aimé faire une autre campagne en Bavière. Il n’en sera rien.

« Quitter le Bayern Munich me fait mal. J’aurais souhaité une fin différente. Je sais que j’aurais pu aider l’équipe cette saison. Je voulais le prouver à tout le monde cette saison. Néanmoins, je souhaite seulement le meilleur au club et aux fans pour le futur », a confié à Sky Germany l’attaquant de 31 ans. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Sadio Mané s’apprête à s’engager avec Al-Nassr.

🚨 | Sadio Mane says goodbye to Bayern Munich ahead of his transfer to Al Nassr pic.twitter.com/ATNKp0dvjS

— Football Daily (@footballdaily) July 31, 2023