Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la piste menant vers l’Arabie saoudite pour Sadio Mané est désormais effective. L’attaquant sénégalais s’est officiellement engagé avec Al-Nassr ce mardi en provenance du Bayern Munich pour 30 millions d’euros. Et son nouveau club a précisé qu’il a signé un contrat d’une durée de quatre ans, soit jusqu’en 2027.

We have officially signed the Senegalese Star Sadio Mané ✍️

We wish him good luck with our stars 🙏#ManéIsYellow 💛 pic.twitter.com/cMkPKIRzgr

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 1, 2023