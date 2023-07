Parti de Watford pour l’OM, Ismaïla Sarr a reçu de jolis de la part d’un ancien partenaire d’équipe.

C’est acté : Ismaïla Sarr n’est plus un joueur du Watford FC. L’ailier sénégalais a rejoint le train menant vers la France en signant à l’Olympique de Marseille pour cinq ans. Ainsi, il met fin à quatre années plutôt bonnes avec le club anglais. Tom Cleverley, son ancien coéquipier et ex-capitaine de Watford, a tenu à réagir à ce départ.

« L’un des joueurs les plus excitants que le Vicarage Road (stade de Watford) ait vu ces dernières années », a partagé l’ancien milieu de terrain anglais sur une Story via Instagram. L’ancien joueur de Manchester United ou encore d’Everton n’a pas non plus oublié à souhaiter « bonne chance » à «Izo» dans sa nouvelle aventure.

