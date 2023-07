L’ailier de Watford, Ismaïla Sarr, s’est engagé avec le club français de l’Olympique de Marseille, qui restera l’unique formation à réussir à convaincre les Hornets à laisser partir l’international sénégalais.

Après Geoffrey Kondogbia (milieu de terrain), Renan Lodi (arrière gauche) et l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille poursuit son très séduisant mercato et vient encore de frapper un très joli coup sur le marché des transferts. Déjà annoncé dans la course pour recruter Iliman Ndiaye, le club phocéen a d’abord jeté son dévolu sur un autre international sénégalais pour renforcer l’effectif de Marcelino. Les Olympiens recrutent Ismaïla Sarr (25 ans).

L’ancien joueur du FC Metz et du Stade Rennais fait partie des meilleurs joueurs de Championship, et l’un des tous meilleurs éléments de Watford depuis quatre saisons. L’Olympique de Marseille, désireux de se hisser en phase de groupes de Ligue des Champions et concurrencer le PSG en Championnat, n’a pas hésité à sortir le chéquier pour recruter Izo. Le montant du transfert n’a pas été révélé mais des sources concordantes indiquent que ça avoisinerait les 13 M€.

Un joueur de talent et d’expérience pour l’OM

Le Sénégalais a signé un contrat de cinq ans en faveur des Phocéens, et sera donc lié à l’OM jusqu’en 2028. Ismaïla Sarr a passé sa visite médicale ce lundi et a rejoint ses nouveaux partenaires, actuellement en stage en Allemagne. Le champion d’Afrique aux 54 capes et 15 buts en sélection du Sénégal quitte donc l’Angleterre et Watford, quatre ans après son arrivée. Isma avait posé ses valises dans la banlieue nord-ouest de Londres en provenance justement de la France et du Stade Rennais.

En quatre saisons, Ismaïla Sarr a disputé la bagatelle de 50 matchs en Premier League et 78 en Championship, inscrivant 33 buts et offrant 24 passes décisives entre les deux compétitions. Il a aussi également disputé trois matchs de Coupes nationales. C’est en pleine maturité que l’ancien pensionnaire de Génération Foot revienne en Ligue 1, un championnat dans lequel il avait laissé ses marques en l’espace de trois saisons, avec 18 buts et 17 passes décisives en 90 rencontres entre le FC Metz et le Stade Rennais.

Un véritable atout pour l’Olympique de Marseille qui restera à tout jamais l’unique club à arracher Ismaïla Sarr à Watford. Car depuis la fin de sa première saison au Vicarage Road, l’international sénégalais, qui a connu 10 entraîneurs différents à Watford, a toujours fait l’objet de nombreuses convoitises. Liverpool était cité dans les rangs il y a quelques années, tout comme Leverkusen et l’AC Milan ces derniers mois. Aston Villa était tout près de le signer en janvier 2023 contre 25 millions d’euros…

𝐅𝐞𝐮 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭 en vue sur Massalia ! 🔥

