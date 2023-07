Pour sa deuxième sortie amicale, Tottenham a renversé puis corrigé le Lion City Sailors FC (5-1). Après les déclarations élogieuses de son entraîneur, Pape Matar Sarr a laissé de bonnes impressions en première période.

Première victoire pour le Tottenham d’Ange Postecoglou. Pour le deuxième match à la tête du club londonien pour l’Australien, les Spurs ont décroché une victoire méritée contre les Singapouriens du Lion City Sailors FC (5-1), ce mercredi, au National Stadium de Singapour, un stade qui dira forcément quelque chose aux Sénégalais puisque c’est dans cette enceinte que les Lions avaient tenu en échec le Brésil en amical, en 2019.

Tottenham renversant

Logiquement, après la défaite contre West Ham United (2-3), Ange Postecoglou a aligné une équipe qui a fière allure. Pour autant, ses joueurs ne se sont pas rassurés d’entrée. Malgré quelques bonnes intentions, avec un James Maddison très entreprenant, Tottenham a été surpris dès la 14e minute par un but de Shawal Anuar. Une ouverture du score pour le Lion City Sailors qui ne reflète nullement pas la physionomie de la partie.

Your Spurs side in Singapore 👊 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 26, 2023

Dominateurs face à une adversité séduisante, les Spurs ont égalisé en fin de première période grâce à un penalty transformé par Harry Kane. Les choses ont été beaucoup plus simples, notamment en attaque, en seconde période. Les Anglais ont vite reparti vers l’avant et n’ont pas mis du temps pour prendre l’avantage. L’attaquant brésilien Richarlison a claqué un triplé et c’est Giovani Lo Celso qui marque l’autre but des anglais.

Pape Matar Sarr assure

Avec sa composition d’équipe en première période, Ange Postecoglou a confirmé Pape Matar Sarr dans ses plans. Quelques heures après ses belles paroles envers le Sénégalais, le technicien australien n’a pas hésité à titulariser «PMS» dans son 4-2-3-1, aux côtés d’Yves Bissouma. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien pensionnaire de Génération Foot a répondu présent avec énormément de mobilité dans l’entrejeu.

Il a été le premier à se créer une situation dans ce match avec une grosse reprise de volée à la sortie d’un corner dès la première minute. Par la suite, le Champion d’Afrique a été présent dans le jeu offensif, à l’image d’une tête plutôt mal reprise à la 18e, et d’un nouveau tir en dehors de la surface (40e). Dans le jeu, Pape Matar Sarr a imposé ses qualités techniques et athlétiques pour récupérer plusieurs ballons et se projeter vers l’avant.

C’est justement lui qui obtient le penalty transformé par son capitaine Harry Kane en fin de première période. Avec un autre onze, Pape Matar Sarr n’a pas participé à la seconde période. Mais peut-on dire qu’après une première saison très difficile, le jeune milieu de terrain sénégalais va-t-il profiter d’une préparation complète et de la confiance d’Ange Postecoglou pour enfin briller à Tottenham ? Réponse dans les prochaines semaines.

