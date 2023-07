Présent en conférence de presse ce mardi, le nouvel entraîneur de Tottenham n’a pas tari d’éloges sur Pape Matar Sarr, révélant que le jeune sénégalais est « absolument » dans ses plans.

Pape Matar Sarr a tout d’un futur grand. Pourtant, du haut de ses 20 ans, l’ancien pensionnaire de Génération Foot peine à exprimer tout son potentiel. Officiellement arrivé à Tottenham l’été dernier en provenance du FC Metz pour 17 millions d’euros, le milieu de terrain sénégalais (14 sélections) a d’ailleurs eu toutes les peines du monde pour trouver sa place dans l’effectif des Spurs la saison dernière. Mais cette situation pourrait favorablement évoluer cette saison.

Présent en conférence de presse ce mardi, le nouvel entraîneur du club londonien, Ange Postecoglou, s’est longuement exprimé sur «PMS», et l’Australien n’a pas bronché à la question de savoir si le joueur entrait dans ses plans. « Absolument, lâche l’ancien coach du Celtic Glasgow. Quel joueur. Il n’arrête pas de sourire, qu’attendez-vous d’autre d’un footballeur ? Il est exceptionnel et il est toujours heureux. J’ai vu beaucoup de joueurs exceptionnels qui sont assez misérables. »

« Sa mobilité est exceptionnelle »

S’il bénéficie de toute la confiance possible, l’ancien joueur du FC Metz ne fait pas son âge. On l’a déjà vu en Lorraine, en sélection et même lorsqu’Antonio Conte, entraîneur de Tottenham la saison dernière, misait sur lui d’entrée de jeu, comme face à Arsenal en Premier League ou contre l’AC Milan en Ligue des Champions. Un joueur d’une bonne justesse technique, endurant, capable de mettre beaucoup d’intensité et également en mesure d’apporter de solutions supplémentaires.

« C’est un grand talent, estime Postecoglou. Cette partie m’a vraiment excité au moment où nous avons des joyaux avec lui, Destiny (Udogie), Skippy (Oliver Skipp). Nous avons là un groupe talentueux et très excitant. Il y a là une réelle croissance pour nous en dehors de la mise en place d’une équipe qui peut avoir un impact immédiat. Il (Pape Matar Sarr) est très bon techniquement. Sa mobilité en tant que milieu de terrain, qui, je pense, devient de plus en plus importante dans le jeu, est exceptionnelle. »

« Il est toujours dans les bons espaces »

On comprend donc pourquoi le nom de Pape Matar Sarr n’est plus évoqué dans ce mercato. C’est sans doute parce qu’Ange Postecoglou a posé son véto sur un départ en prêt, même si nul doute que le joueur veut s’imposer à Tottenham. Il y a quelques semaines, le champion d’Afrique était annoncé dans le radar de l’OM, sans avancées dans ce dossier. Si la concurrence s’annonce encore rude pour cette saison, le Sénégalais peut bien espérer bénéficier plus de temps de jeu sous Postecoglou.

« Sa capacité à trouver de l’espace, à casser des lignes avec et sans ballon est très, très bonne pour un jeune joueur de 20 ans. Ce genre de choses chez un milieu de terrain dans le football moderne est très recherché. De nos jours, la plupart des entraîneurs réalisent maintenant que le jeu devient souvent un jeu de transition et que vous avez besoin de personnes capables de couvrir des espaces et de faire le intelligemment et il (Pape Matar Sarr) le fait. Il est toujours dans les bons espaces, il cherche toujours à être agressif dans son approche. Techniquement, il est très, très bon », conclut Postecoglou.

wiwsport.com