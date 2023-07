Good bye Watford, bonjour Marseille ! À travers ses réseaux sociaux, Ismaïla Sarr a adressé un dernier message à son ancien club.

C’est donc officiel, Ismaïla Sarr n’est plus un joueur appartenant à Watford. L’attaquant sénégalais de 25 ans s’est engagé avec l’Olympique de Marseille pour cinq ans, soit jusqu’en 2028. Toutefois, l’ancien joueur du FC Metz et du Stade Rennais n’oublie pas le club avec lequel il a pratiquement tout connu sur les quatre dernières saisons, à savoir Watford, bien évidemment. Ainsi, c’est sur Instagram qu’Izo envoie un vibrant message à son désormais ex-club et son public.

« Alors que mon séjour à Watford touche à sa fin, je voulais dire au revoir du fond du cœur et un immense merci à chacun d’entre vous. Les quatre dernières années avec ce club ont été absolument incroyables et votre soutien indéfectible signifie tout pour moi. Votre passion et les encouragements des tribunes m’ont motivé sur le terrain, et je chérirai à jamais les souvenirs que nous avons créés ensemble », écrit l’international sénégalais aux 54 sélections et 15 buts avec les Lions.

« Je tiens à exprimer ma gratitude à l’ensemble du club pour avoir cru en moi et m’avoir donné l’opportunité de faire partie de cette famille incroyable. Même si je vais relever de nouveaux défis, un morceau de mon cœur restera toujours avec Watford et ses incroyables supporters. Merci à tous d’avoir été une partie cruciale de mon aventure. Vous allez beaucoup me manquer. Avec amour et gratitude », ajoute celui qui aura porté le maillot jaune et noir à 131 reprises, pour 33 buts et 26 passes décisives.

