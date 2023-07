Ce lundi 24 juillet, l’OM a officialisé l’arrivée d’Ismaïla Sarr pour cinq saisons. Pour l’occasion, l’ailier sénégalais a livré sa première réaction via ses réseaux sociaux.

Ismaïla Sarr est de retour en France. Quatre ans après avoir quitté la Ligue 1 et le Stade Rennais pour rejoindre Watford, l’ailier international sénégalais (25 ans, 54 sélections, 15 buts) s’est engagé avec l’Olympique de Marseille pour les cinq prochaines saisons. Via Instagram, «Izo», quatrième recrue du mercato estival de l’OM, a livré ses premières impressions après sa signature dans la Cité phocéenne. Heureux, l’ancien de Génération Foot compte bien s’installer dans une équipe qu’il a déjà hâte de rencontrer et où il se donnerait « à 1000% ».

« Je suis heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille ! Il me tarde de découvrir le Stade Vélodrome, son ambiance électrique, et ses supporters passionnés. Je sais que ça va être incroyable ! Je veux également profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement le président, le directeur sportif et le coach pour avoir facilité ma venue à l’OM avec un projet ambitieux auquel j’adhère et pour lequel je me donnerai à 1000% Ensemble, rendons cette saison inoubliable. Je suis impatient de vous retrouver dans les tribunes et de vivre ces moments magiques avec vous tous », a-t-il écrit avec un «Allez L’OM» pour conclure. De quoi ravir les ses nouveaux supporters.

