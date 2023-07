Double passeur puis buteur face à Brighton en amical (4-3), Nicolas Jackson s’est encore montré à son avantage. Mauricio Pochettino s’enflamme pour les qualités de son Sénégalais mais estime qu’il a encore besoin d’une période d’adaptation.

L’une des attractions du mercato estival de Chelsea fait déjà fortement parler de lui, et c’est normal. Recruté de Villarreal contre 38 millions d’euros, Nicolas Jackson n’est pas venu à Chelsea pour jouer les seconds rôles, bien au contraire. Excellent en Espagne durant la fin de saison dernière, l’attaquant international sénégalais de 22 ans semble sur la même forme, puisqu’il vient de s’illustrer en amical contre Brighton en délivrant deux passes décisives et marquant un but en l’espace de 30 minutes.

Il fait d’ailleurs déjà des émules parmi les dirigeants des Blues, à commencer par son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. « Je pense que quand Chelsea signe un joueur comme lui, c’est parce que Chelsea détecte quelque chose d’important. C’est un grand talent qui a besoin de temps pour s’adapter. Il est jeune aussi. Bien sûr, nous devons l’aider à se développer, à évoluer, à s’améliorer et à être un joueur important pour Chelsea », a déclaré devant les médias l’ancien entraîneur de Tottenham.

