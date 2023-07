Lors du deuxième match de pré-saison de Chelsea face à Brighton, cette nuit, Nicolas Jackson a impressionné. Entré en seconde période, l’attaquant sénégalais a délivré deux passes décisives et marqué un but.

Si Chelsea a été beaucoup plus entreprenant contre Brighton & Hove Albion (4-3) que face à Wrexham pour sa deuxième sortie amicale dans cette pré-saison, un joueur a également fait une entrée fulgurante, fracassante. Nicolas Jackson, entré en jeu peu après la demi-heure de jeu, a prouvé en 30 minutes et trois actions qu’il est vraiment venu pour s’imposer du côté du Stamford Bridge.

Un joli mouvement et avec une passe pour Mykhaylo Mudryk dès son premier ballon touché, un décalage pour Conor Gallagher et une balle en profonde superbement jouée. Tonitruant. Pour son deuxième match sous les couleurs de Chelsea, l’attaquant sénégalais aura tout fait en peu de temps. Déjà passeur contre Wrexham, il est revenu beaucoup plus déterminé, inspiré et surtout décisif.

L’ancien joueur de Villarreal a d’abord délivré une remarquable passe décisive à Mudryk qui inscrit le 2-1, avant de faire de même pour Gallagher, qui a tout de même réussi une magnifique action individuelle pour le troisième but de Chelsea. Totalement déchaîné, Jackson allait conclure une superbe passe e profondeur de la part de Marc Cucurrella pour ouvrir son compteur-buts avec sa nouvelle équipe.

