Double buteur pour ses toutes premières minutes avec le FC Metz, Ibou Sané a fait forte impression et pourrait devenir important dans le dispositif de László Bölöni cette saison, même si le technicien roumain se veut être prudent.

Officiellement arrivé au FC Metz ce samedi 22 juillet, Ibou Sané (19 ans) a disputé ses premières minutes avec le maillot grenat ce même jour. Et le petit sénégalais a laissé une très forte impression puisqu’il a signé un doublé en seconde période lors de la victoire (3-0) en amical face à l’ESTAC Troyes. Toutefois, l’entraîneur messin, László Bölöni, reste pour l’instant évasif.

« Mais laissez-moi tranquille avec ça ! Quand il marquera cinq buts en Première division, je serai extrêmement content. Je sais pourquoi je vous arrête, il y a déjà beaucoup de monde qui me parle de lui… Ils (Ibou Sané et Sadibou Sané) ont montré des qualités, c’est vrai, même plus que ça… », a ainsi lâché le technicien roumain dans des propos relayés dans Le Républicain Lorrain.

#ESTACFCM [ ℙ𝕣𝕠 ] 💫 Pouvait-on rêver meilleurs débuts sous 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗴𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁 ? 🇱🇻👏 pic.twitter.com/qGl0scqKLi — FC Metz ☨ (@FCMetz) July 22, 2023

