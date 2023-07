Dans le cadre du partenariat entre Génération Foot et le FC Metz, deux nouveaux joueurs sénégalais vont intégrer la formation messine. Ibou Sané et Sadibou Sané ont signé jusqu’en juin 2028.

Ils ont réalisé une très belle saison à Génération Foot, remportant le titre de champion du Sénégal. Ibou Sané (18 ans / attaquant) et Sadibou Sané (19 ans / défenseur) vont désormais pouvoir faire leurs preuves au FC Metz. Ce samedi, le Club à la Croix de Lorraine a annoncé la signature des deux joueurs sénégalais afin de renforcer son équipe, promue en Ligue 1 pour cette saison.

Les deux Sané ont paraphé un contrat d’une durée de cinq ans, soit jusqu’en 2028. Ces signatures renforcent le partenariat qui existe entre Génération Foot et le FC Metz depuis 2003. Ils seront les quatrième et cinquième joueurs à faire le chemin du Sénégal jusqu’en Lorraine sur ces tous derniers mois, après les départs de Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye.

Comme leurs prédécesseurs, il devraient pouvoir faire partie de la rotation de l’entraîneur du club lorrain, le Roumain László Bölöni pour la saison prochaine. D’ailleurs, les désormais ex-pensionnaires de Génération Foot intègrent dans la foulée le groupe pro, puisqu’ils ont rejoint leurs nouveaux coéquipiers à Vittel où le FC Metz effectue actuellement son stage d’avant-saison.

[ ℙ𝕣𝕠 ] ✍️ Ibou #Sané et Sadibou #Sané s’engagent avec les 𝗚𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁𝘀 ! 🇱🇻 ✨ L’attaquant et le défenseur central arrivent en provenance de @GFoot_Senegal ⤵️ — FC Metz ☨ (@FCMetz) July 22, 2023

