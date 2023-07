Dans la nuit de samedi à dimanche, Mikayil Ngor Faye devrait jouer son premier match sous le maillot du FC Barcelone, de surcroît avec l’équipe première. Un moment qui s’annonce émouvant pour le jeune sénégalais.

On ne parle que de la préparation pour la saison à venir, mais c’est déjà un événement. Un petit événement très attendu par les supporters du FC Barcelone et par un certain Mikayil Ngor Faye (19 ans). Le défenseur sénégalais devrait faire sa première apparition dans un match avec le maillot azulgrana dans la nuit de samedi à dimanche (02h30 GMT). Le Barça, encore présent aux Etats-Unis pour la pré-saison, va d’abord affronter la Juventus de Turin et Mika Faye sera très attendu.

Se faire remarquer en Amérique

La plupart des matches de pré-saison que dispute le FC Barcelone sur le sol américain se jouent dans des stades plein à craquer. À juste titre, puisque plusieurs supporters ont envie de (re)voir leurs idoles et certaines nouvelles recrues d’envergure, comme İlkay Gündoğan. De plus, lorsqu’un très jeune joueur comme Mikayil Ngor Faye, déjà assez médiatisé, figure dans les rangs, ça peut faire monter la hype avant ce match entre Catalans et Turinois dans le Levi’s Stadium, à Santa Clara.

Ce ne sera pas la première fois que Mikayil Ngor Faye se rend en Amérique pour jouer au football. L’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars avait fait bonne impression au Brésil lors de la Coupe du Monde U17, en 2019. Son Sénégal avait d’ailleurs affronté en huitièmes de finale l’Espagne… de Pedri Gónzalez, son partenaire actuel en club. Certes, il n’y a rien à voir entre Goiânia et Californie, mais cette atmosphère à l’américaine pourrait bien lui donner envie de marquer le coup.

Entré en seconde période ?

Directement intégré par Xavi dans le groupe pro à son arrivée en provenance du Kustošija, Mika Faye brille durant les entraînements par sa puissance et ses qualités de passes en défense. Comme l’ont constaté plusieurs médias espagnols durant les séances, il est tout à fait possible que le Sénégalais soit aligné aux côtés de Ronald Araújo pour défier la Juventus. Toutefois, cela pourrait attendre pour la seconde période, si on se remet en tout cas aux compositions probables du match.

En tout cas, s’il va déjà marquer son empreinte au Barça et répondre aux attentes des supporters et à la confiance de l’entraîneur, Mikayil Ngor Faye aura tout le temps de le faire durant cette pré-saison où le club catalan va également affronter Arsenal, le Real Madrid, l’AC Milan et Tottenham, lors du Trophée Joan Gamper. On espère donc qu’il domine son sujet sur le temps de jeu dont il disposera et prouver qu’il a les épaules pour faire partie dans la rotation de Xavi Hernández i Creus dans une saison 2023-2024 qui s’annonce bien longue pour les Catalans.

