Après l’expiration de la clause libératoire du joueur, la Salernitana est désormais prête à tout pour conserver Boulaye Dia. Quitte à fixer un gros montant pour les clubs intéressés.

Boulaye Dia est-il finalement parti pour rester à la Salernitana ? Difficile pour l’heure de répondre à cette question, d’autant plus qu’il reste encore beaucoup de temps avant la fin du mercato estival. En tout cas, une chose est sûre, le club italien a désormais une totale mainmise sur le dossier, après l’expiration d’une clause libératoire de 25 millions d’euros dans le contrat liant les deux parties.

En effet, n’importe quel club, qui avait le pouvoir de débourser cette somme pouvait, s’offrir l’attaquant sénégalais avant la fin de la journée du 20 juillet. Ce qui n’a pas été le cas, et qui permet maintenant à la Salernitana de réclamer ce qu’elle veut pour lâcher son champion d’Afrique. D’ailleurs, d’après ce que rapporte CalcioMercato, les Grenats demanderaient désormais 40 millions d’euros.

A mezzanotte è scaduta la clausola rescissoria da €25M di Boulaye #Dia. Ora la richiesta della #Salernitana è di €40M, e la volontà quella di confermarlo anche il prossimo anno 🔒🟤 #calciomercato pic.twitter.com/xfbLZslgQp — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) July 20, 2023

Un gros montant qui pourrait éloigner plusieurs clubs du dossier, dont la Fiorentina et Everton qui ont manifesté leur intérêt depuis l’ouverture du mercato. Sous contrat jusqu’en 2026 à la Salernitana, Boulaye Dia (26 ans) a inscrit 16 buts et délivré 6 passes décisives en 33 matchs de Serie A la saison dernière. On comprend pourquoi Paulo Sousa souhaite conserver l’ex-attaquant de Villarreal et de Reims.

