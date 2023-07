Boulaye Dia n’est désormais plus aussi proche d’un départ de la Salernitana. L’attaquant sénégalais disposait d’une clause contractuelle arrivée à échéance.

Depuis sa très bonne saison 2022-2023 en Serie A, Boulaye Dia (16 buts, 6 passes décisives en 33 matchs en Championnat la saison dernière) était et reste même dans le viseur de plusieurs clubs européens. Bien malgré lui, sa communication sur son avenir étant réduite au néant, l’attaquant sénégalais est annoncé dans le radar de la Fiorentina, de la Lazio, de l’AC Milan et même d’Everton. En dépit de toutes ces convoitises, dont celle insitante de la Fiore, l’ancien joueur de Villarreal pourrait rester à la Salernitana.

Convaincus par les prestations du joueur, les dirigeants du club de Salerne ont décidé, début juillet, de lever leur option de 12 M€, avec un contrat jusqu’en 2026. En revanche, pendant 20 jours, n’importe quel club avait la possibilité d’arracher Dia à la Salernitana. En effet, une clause, incluse après la signature définitive avec les Grenats, autorisait tout autre club à recruter Boulaye sans avoir passé par la table de négociation, à condition de poser 25 M€ avant le 20 juillet 2023, à 23h59, heure d’Italie, 21h59 GMT.

Boulaye Dia parti pour rester ?

Or, aucune autre formation, même pas la Fiorentina qui s’est plutôt montrée très intéressée avec deux offres rejetées depuis l’entame du mercato, n’aurait pas donné signe de vouloir faire sauter ladite clause. De ce fait, les dirigeants de la Salernitana reprennent entièrement la main sur l’ancien buteur du Stade de Reims. Et nul doute que le président du club, Danilo Iervolino, et le directeur sportif Morgan De Sanctis feront tout pour conserver Boulaye Dia, en montant les enchères très hautes pour tout club demandeur.

