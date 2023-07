Le Stade de Mbour n’a pas tremblé face à Amitié FC. Les Mbourois s’imposent 2-0 et disputeront leur deuxième finale de cette année après avoir atteint la finale de la Coupe de la Ligue.

En attendant l’issue de la deuxième demi-finale qui opposait le Guédiawaye Fc au Jaraaf de Dakar, qui a été interrompue par des jets de pierre suite à un penalty sifflé en faveur du Jaraaf. La finale de la Coupe du Sénégal de l’édition 2023 sera jouée avec le Stade de Mbour qui a décroché le premier ticket devant Amitie Fc.

Grâce à des buts de Khdim Badou et Mamadou Lamine Gueye, les stadistes se sont offert le droit de disputer une nouvelle finale de la coupe du Sénégal après 2008 et 2017. Dans cette rencontre demi-finale, Amitie Fc n’a que très peu existé et la victoire des Rouge-Blanc est largement méritée, quelques jours après avoir décroché une place en finale de la Coupe de la Ligue devant Ndiambour. Ils joueront la finale contre le vainqueur entre Jaraaf et Guédiawaye.

Coup de sifflet final au match opposant Amitié FC et Stade de Mbour !

Victoire éclatante des stadistes 2-0 Buts signés Khadim Babou à la 36’´ et Mamadou Lamine Gueye à la 80´´.

Le Stade de Mbour jouera sa deuxième finale cette année. 🏆⚽ #AmitiéFCvsStadeDeMbour #COUPEDUSENEGAL pic.twitter.com/5Toei8mRYF — Stade de Mbour l'officiel (@stadembour) July 20, 2023

wiwsport.com