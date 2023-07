Pas plus tard qu’hier, nous vous annoncions que Sheffield United a proposé à Iliman Ndiaye un nouveau contrat. Mais quelle est l’une des nombreuses raisons de cette nouvelle offre des Blades pour le Sénégalais ?

Le salaire actuel d’Iliman Ndiaye à Sheffield United interpelle plus d’un en Angleterre. Selon les informations de The Star qui relaie la tendance actuelle au board de Sheffield United, une prolongation et donc une revalorisation salariale est à l’ordre du jour pour l’international sénégalais. Les Blades auraient proposé un nouveau contrat à Iliman Ndiaye. Une offre qui le mettrait au centre du projet de la formation de Bramall Lane.

A l’heure actuelle, Iliman Ndiaye émarge à hauteur de 3.846 livres sterling par semaine, soit près de 3 millions FCFA. Ce qui ferait un salaire annuel de 200.000 livres sterling soit près de 152 millions FCFA par an. Un salaire dérisoire pour un joueur qui a été un acteur majeur dans la montée de Sheffield United en Premier League.

Mieux, Iliman Ndiaye est le 5e salaire le plus petit de l’effectif des Blades. Il est juste devant les jeunes qui viennent de rejoindre l’équipe A comme Joe Starbuck (130.000 £/an), Guillaume Osula (60.000 £/an), Daniel Jebbison (30.000 £/an) et Rhys Norrington (20.000 £/an). Un paradoxe que le coach Paul Heckingbottom et son staff veulent à tout prix corriger.

wiwsport.com