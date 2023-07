Dans le viseur de plusieurs clubs européens depuis plusieurs mois maintenant, Iliman Ndiaye, la star de Sheffield United, perçoit pourtant l’un des plus petits salaires de l’effectif des Blades.

Un paradoxe que le coach Paul Heckingbottom et son staff veulent à tout prix corriger. Si Iliman Ndiaye reste à Sheffield United au terme de ce mercato estival malgré les convoitises vives d’Everton, Tottenham…, ce sera bien sûr en grande partie grâce à Hecky. Le technicien et son staff ont un plan précis pour convaincre l’administration des Blades d’offrir de meilleurs émoluments à la pépite sénégalaise.

Une telle proposition permettrait non seulement de garder Iliman encore plus longtemps, mais aussi mettrait le Sénégalais dans les conditions dignes de son statut. Selon les informations de The Star qui relaie la tendance actuelle au board de Sheffield United, une prolongation et donc une revalorisation salariale est à l’ordre du jour pour l’international sénégalais. One Football va plus loin en révélant que Sheffield tente de convaincre le Sénégalais de prolonger et qu’ils auraient d’ailleurs proposé un nouveau contrat à Iliman Ndiaye. Une offre qui le mettrait au centre du projet de la formation de Bramall Lane.

Des sources connaissant le plan conçu par Heckingbottom, mais qui nécessite toujours une action du conseil d’administration de Sheffield United, rapportent qu’il verrait le package de rémunération de Ndiaye augmenté afin de le compenser pour la perte d’argent qu’il pourrait gagner en optant pour un transfert gratuit l’été prochain. Ainsi, en plus de cette offre, le Lion qui entreprend de bonnes relations avec le coach Heckingbottom, devrait prolonger son bail avec les Blades.

