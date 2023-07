Prêté par le RB Leipzig cet été, Sanoussy Ba devrait manquer le début de saison avec LASK. Le jeune joueur a été victime d’une blessure lors d’un match de préparation.

Sanoussy Ba, polyvalent arrière gauche et une des recrues phares du Linzer Athletik-Sport-Klub (LASK), pendant ce mercato estival, sera indisponible pendant quelques semaines. Alors qu’il se préparait pour la prochaine saison, le Germano-sénégalais de 19 ans a été victime d’une blessure lors du match amical face au First Vienna, samedi dernier. Son club a confirmé qu’il souffre d’une luxation à l’épaule.

« Lors du coup d’envoi de la pré-saison contre le First Vienna FC, Sanoussy Ba a dû être remplacé à la 18e minute en raison d’une luxation de l’épaule. Le joueur de 19 ans suit actuellement un traitement conservateur et reprendra l’entraînement avec le groupe dès que possible. Son retour dépendra de l’évolution de sa blessure », précise le club autrichien dans un communiqué. Le joueur est prêté par le RB Leipzig.

